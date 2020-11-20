"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 130 حالة و56 وفاة و3826 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 178,161
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سر بكاء ابن بيرم التونسي حين غنت أم كلثوم كلمات والده: “القلب يعشق كل جميل”

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