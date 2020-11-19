أجواء لطيفة اليوم وأمطار متفرقة خلال اليومين المقبلين

تكون الأجواء اليوم الخميس لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية تنخفض يوم غدٍ الجمعة درجات الحرارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تتزايد كميات الغيوم لتصبح الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً.

وتهطل زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة خاصةً الشمالية والوسطى منها، وتدريجياً تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر اثناء النهار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 8، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7 ، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 20 – 9، وفي الاغوار الشمالية 28 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 20، وفي البحر الميت 29 – 19، وفي خليج العقبة 31 – 18 درجة مئوية.

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