نصر الله لماكرون: الاساءة لنبينا لا يمكن ان يقبل بها مسلم فعالجوا اساس المشكلة واوقفوا هذه السخرية والانتهاك
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جرينتش+2 05:32
انخفاض طفيف على أسعار البنزين في التسعيرة الجديدة للمحروقات

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