قائمة باسماء 27 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل اليوم

"سائق" ايراني يتعقب سيارة جنرال امريكي قرب واشنطن.. تهديدات ضد كبار قادة «البنتاغون» انتقاماً لمقتل سليماني
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