بعدما تراجعت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها.. رد “صادم” من أردوغان على مواطنين اشتكوا حاجتهم للخبز/ فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مواطن اشتكى من صعوبة توفير أبسط أمور الحياة “الخبز”.

ونشر المقطع المعارض التركي فيلي اغبابا، على حسابه الرسمي على “تويتر”، ويظهر أردوغان يقف في أتوبيس يتحدث فى تجمع لأصحاب المتاجر وسائقي الحافلات المحتجين، ووصف مخاوفهم بشأن الاقتصاد بأنها مبالغ فيها.

وعلق اغبابا على الفيديو: “هذه الصور التقطت في مالاطيا اليوم.. عمال الخدمات والحافلات الصغيرة يتحدثون لأردوغان عن مشاكلهم.. الحرفي: لا يمكننا إحضار خبر لمنازلنا.. أردوغان: هذه العبارة مبالغ فيها بالنسبة لي، خذ اشرب هذا الشاي..”

​وفي المقطع يظهر أردوغان وهو يوزع على المتجمعين أكياس شاي، كانت مجهزة في الحافلة التي يستقلها.

المقطع ذاته نشرته صفحة “شؤون تركية” المعارضة على تويتر، وعلقت عليه: “أردوغان كان في ملاطيا أمس الاول الأحد، مجموعة من المواطنين الأتراك قالوا له نحن عاطلين ولم نعد نستطيع شراء الخبز لبيوتنا، فرد المتغطرس أردوغان ردا صادما، قال لهم: “كلامكم مبالغ فيه، عندما تقول إننا لا نستطيع أخذ الخبز للمنزل وسخر منهم قائلا: “اشربوا شاي، هذا الشاي لذيذ” وتركهم ومشي”.

​وبحسب رويترز، فقد تراجعت العملة التركية خلال تعاملات أمس الإثنين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة ثماني ليرات مقابل الدولار الأمريكي.

وأشارت الوكالة إلى أنه جاء ذلك بعد أن أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي رغم توقعات كانت لزيادة كبيرة.

وفي التعاملات المبكرة لامست العملة التركية مستوى 8.01 ليرة للدولار، وسجلت 8.08 ليرة للدولار، في الساعة 06:36 بتوقيت غرينيتش.

وفقدت العملة التركية قرابة 25 بالمئة من قيمتها هذا العام أمام نظيرتها الأمريكية.

وكان من المتوقع أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 بالمئة يوم الخميس الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة ما يثير بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.

📢Bu görüntüler bugün Malatya'da çekildi! Minibüsçüler ve servisçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlatıyor. Esnaf: "Evimize ekmek götüremiyoruz!"

Erdoğan: "Bu laf bana abartı geldi. Al bu keyif çayını iç." pic.twitter.com/4c7Ivkkcc1 — Veli AĞBABA (@veliagbaba) October 25, 2020