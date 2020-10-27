وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن 44 وفاة و3800 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 58,855
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بعدما تراجعت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها.. رد “صادم” من أردوغان على مواطنين اشتكوا حاجتهم للخبز/ فيديو

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