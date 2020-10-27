أجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 33 – 18، وفي مناطق السهول 32 – 17، وفي الاغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية. –(بترا)

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