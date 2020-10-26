لتجاوز الاردن.. مشروع إماراتي لفتح معبر بحري امام الحجاج من إيلات إلى جدة

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الإثنين، أنه تجري دراسة إمكانية فتح معبر بحري مباشر للحجاج المسلمين حملة الجنسية الإسرائيلية من ميناء إيلات (جنوب) إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية القريب من مكة.

وأضافت الصحيفة أن وفدا إماراتيا برئاسة رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، مجموعة الشحن الإماراتية سلطان أحمد بن سليم والتي تعد أيضًا الأكبر في العالم، مع رجال أعمال من الإمارات العربية المتحدة زاروا ميناء إيلات هذا الأسبوع.

ووفقا للخطة، التي قدمها مدير ميناء إيلات جدعون غولبر، ومالك الميناء شلومي فوغل، سترسو سفن الركاب في ميناء إيلات، ويمكن للمسلمين العرب حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يريدون تأدية مناسك الحج والعمرة في مكة ركوبها والإبحار مباشرة إلى جدة، على بعد حوالي 70 كيلومترًا من مكة.

وأضاف غولبر أن أعضاء الوفد الإماراتي، بمن فيهم السلطان بن سليم، كانوا متحمسين للخطة وقالوا إنه يمكن تنفيذها، مؤكدا : “قريبا ستكون هناك زيارة متبادلة من قبلي أنا وطاقم ميناء إيلات إلى الإمارات، وسنجري في الأيام المقبلة اجتماع عبر الزوم”.

يذكر أن العرب المسلمين في إسرائيل الذين يؤدون مناسك الحج والعمرة يذهبون إلى الأردن عبر جسر الملك حسين، وفق ترتيبات أردنية ومنحهم جوازات سفر أردنية مؤقتة، ومن هناك يسافرون إلى المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى الخط المباشر بين إسرائيل ومكة المكرمة، سيتم فحص التعاون في تشغيل خط سفن حاويات منتظم بين ميناء إيلات وميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، وهي رحلة تستغرق حوالي عشرة أيام.

وأفادت الصحيفة بوجود تعاون آخر يجري العمل عليه حاليا وهو تصدير الخضار والفواكه من مزارعي وادي عربة إلى الإمارات على متن سفن تبريد.