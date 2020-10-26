قيادة حزب البعث بالعراق: ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة العراقية القائد الهمام عزة إبراهيم

اصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي، امس الاحد، بيان النعي التالي..

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حزب البعث العربي الاشتراكي

ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة الوطنية العراقية،القائد المؤمن الهمام الرفيق عزة إبراهيم

(يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك أراضية مرضية

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)

صدق الله العظيم

أيها الرفاق المناضلون في قطر العراق

أيها المقاتلون الأفذاذ في جيش رجال الطريقة النقشبندية والقوات المسلحة المجاهدة

أيها الشعب العراقي الصابر المحتسب

أيها البعثيون المناضلون على امتداد الوطن العربي الكبير

يا أبناء امتنا العربية المجيدة

على أرض العراق أرض الرباط والجهاد، ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة الوطنية العراقية رمز الشجاعة والبطولة والتضحية القائد المؤمن الهمام الرفيق عزة إبراهيم، وهو في اعلى قمم المجد والعطاء ثابتاً صابراً محتسباً مؤمناً بمسيرة البعث وبحق أمته وشعبه بالحياة الحرة الكريمة.

وإزاء هذا الحدث الجلل، فاننا واثقوان، أيها الرفاق المناضلون، إنكم ستعملون بوصية رفيقنا الراحل الذي دعانا جميعا رحمه الله للثبات على المبادىء، والتحلي بالصبر ورباطة الجأش، والتمسك بمبادىء البعث ومنظومة أخلاقه وتقاليده التنظيمية وقيمه، لمواصلة وإدامة وتعزيز زخم المسيرة النضالية لشعبنا وأمتنا.

نعاهدك عهد الأوفياء أيها الرفيق القائد، بالثبات على ذات المبادىء التي آمنتم بها وقاتلتم من أجلها ومواصلة النضال على ذات الطريق الذي سرتم عليها طريق تحقيق أهداف حزبنا وأمتنا. ونسأل الله تعالى ان يثبتنا على الحق الذي ناضلتم من أجله، ولن نلين او نستكين حتى تحقيق النصر بعون الله.

نم قرير العين أيها القائد الشجاع شهيداً سعيداً عند ربك ملتحقا برفاق دربك الرفيق القائد الشهيد صدام حسين ورفاقه.

قيادة قطر العراق

لحزب البعث العربي الاشتراكي

بغداد 8 ربيع الأول 1442 هجري الموافق 25/10/2020م

شبكة البصرة