وزارةالصحة تعلن اليوم الاحد عن 39 وفاة و2337 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 53087 اصابة
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وزارة الصناعة تتدخل للحد من جشع شركات الاتصالات

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