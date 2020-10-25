وزارةالصحة تعلن اليوم الاحد عن 39 وفاة و2337 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 53087 اصابة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل2337 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، جميعها محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 53087، إضافة إلى تسجيل 39 حالة وفاة، ليبلغ العدد الكلي للوفيات 579.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 1733 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و386 حالة في محافظة إربد، منها 131 حالة في الرمثا، و83 حالة في محافظة العقبة، و32 حالة في محافظة الطفيلة، و31 حالة في محافظة البلقاء، و21 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا، و21 حالة في محافظة الكرك، و15 حالة في محافظة عجلون، و12 حالة في محافظة جرش، وحالتان في محافظة مأدبا، وحالة واحدة في محافظة المفرق.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 123 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1183 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت إلى إجراء 14861 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1710076 فحصاً.

ونوهت وزارة الصحّة إلى أنها تعمل حاليا على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.