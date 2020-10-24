وزارة الخارجية تدين استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول

ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت، استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم تحت ذريعة حرية التعبير.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، إدانة المملكة الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم واستياءها البالغ من هذه الممارسات التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب من 2 مليار مسلم وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الاخر ومعتقداته.

وقال الفايز أن الأردن طالما كان نصيرا لثقافة السلام دوليا، وتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعايش بين الشعوب، وتبدى ذلك في مبادرات تبناها المجتمع الدولي مثل مبادرة اسبوع الوئام العالمي، ومبادرة كلمة سواء.

وشدد الفايز على خطورة إتكاء أصحاب الفكر الرافض للآخر على مواقف سياسية رسمية.

وقال “ما يريده المجتمع الدولي اليوم في خضم عديد أخطار تحدق بالإنسانية جمعاء هو مزيد من التعاضد والتكاتف والتلاقي، لا تغذية لأسباب فرقة مذهبية أو دينية أو إثنية”، مشيرا إلى ان هذه الإساءات تغذي ثقافة التطرف والعنف التي تدينها المملكة. وأكد الفايز إدانة الأردن أي محاولات تمييزية تضليلية تسعى لربط الإسلام بالإرهاب، تزييفا لجوهر الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود لمحاربة ثقافة الكراهية والتمييز ضد الآخر ولتكريس ثقافة احترام الآخر، مشددا على ضرورة رفض المجتمع الدولي الإساءة للمقدسات والرموز الدينية.

كما أكد تأييد المملكة للبيان الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يعبر عن موقف الأمة الإسلامية في هذا الصدد.

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