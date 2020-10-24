اثيوبيا تسارع الى الرفض.. ترامب يحذر قادة اثيوبيا من ان مصر قد تفجر سد النهضة بعدما ارتكبوا خطأ انتهاك الاتفاقات معها
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جرينتش+2 01:26
وزارة الخارجية تدين استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول

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