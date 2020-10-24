هزيمة عملاء ترامب في الانتخابات البوليفية تؤشر الى قرب سقوطه بالانتخابات الامريكية

تولى موراليس ، رئيس بوليفيا المناهض لأمريكا ، السلطة في فبراير 2006. وخلال هذه السنوات الأربع عشرة ، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا اقتصادية بلا هوادة على بوليفيا ، وألقت باللوم في الأزمات الاقتصادية على موراليس ورغبته بالإستقلال. وأخيرًا ، في نوفمبر / تشرين الثاني ، رتبت السفارة الأمريكية في لاباز انقلابًا ، حيث نظمت احتجاجات ضد نتائج الانتخابات لزعزعة استقرار بوليفيا وجعلها على شفا حرب أهلية، مما أجبر موراليس على مغادرة البلاد.

ولكن خلال اقل من سنة مُنيت الولايات المتحدة التي سعت إلى الإطاحة بالحركة المناهضة للإمبريالية في بوليفيا، بهزيمة مدوية حين فاز مرشح الحزب الاشتراكي والحليف المقرب من الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 52٪ من الأصوات.

وتظهر نتائج اقتراع الانتخابات الرئاسية البوليفية أن لويس أريس ، المرشح اليساري المقرب من الرئيس السابق إيفو موراليس ، فاز في الانتخابات بأكثر من 55٪ من الأصوات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيد أريس كان الفائز الواضح في الانتخابات الرئاسية وأن التصويت لن يؤجل إلى الجولة الثانية.

ووفق التقرير ، يتقدم وزير الاقتصاد في حكومة إيفو موراليس ، لويس أريس ، الآن بأكثر من 20 نقطة على الرئيس السابق كارلوس ميسا وزعيم حزب المجتمع المدني. وبحسب آخر استطلاعات الرأي ، حقق ميسا ، المنافس الرئيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة في بوليفيا ، نسبة 31.5 في المائة فقط من الأصوات. لذلك وبعد التأكيد الرسمي لنتائج هذا الاستطلاع، وبعد عام واحد فقط من استقالة إيفو موراليس الذي اتهمته المعارضة بتزوير الانتخابات السابقة ، سنشهد عودة الجناح اليساري وأحد الشخصيات المعروفة في حزب “الحركة من أجل الاشتراكية”.

وقال المرشح الرئاسي البوليفي في أول رد فعل بعد إعلان النتائج الأولية التي أظهرت فوزه الواضح “بوليفيا تمارس الديمقراطية مرة أخرى”. وقال أريس للصحفيين “سنعمل من أجل كل شعب بوليفيا ونشكل حكومة وحدة وطنية”.

ووفقًا لمسؤولين بوليفيين ، حصل أرسين على 55.2 بالمائة من الأصوات ، يليه الرئيس السابق كارلوس ميسا ، زعيم حزب المجتمع المدني ، بنسبة 31.5 بالمائة. كما فاز مرشح “نحن نؤمن بالتحالف” لويس فرناندو كاماتشو بنسبة 14.1 بالمائة فقط من الأصوات.

انتخابات بوليفيا المثيرة للجدل

تأتي الانتخابات الرئاسية في بوليفيا يوم الأحد بعد عام من الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت العام الماضي ، والتي أدت إلى انقلاب من قبل اليمين واستقالة وترحيل إيفو موراليس ، الرئيس الوحيد من السكان الأصليين في البلاد. وكان موراليس قد قال في وقت سابق إنه سيعود إلى الوطن في اليوم الذي يفوز فيه أريس بالانتخابات. وتم تأجيل الانتخابات البوليفية مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا. وتولت السناتور البوليفية المحافظة جانين آنييز السلطة بعد الانقلاب العام الماضي ، لكنها استقالت في يناير من هذا العام.

تهاني الحزب المنافس

بعد فوز الحزب المناهض لأمريكا في الانتخابات الرئاسية البوليفية ، هنأت “جانين آنييز” الرئيسة البوليفية المؤقتة والمدعومة من الولايات المتحدة بفوز “لويس آريس” المرشح الاشتراكي والشريك المقرب لـ “إيفو موراليس” الرئيس البوليفي السابق. وكتبت آنييز على صفحتها الشخصية على تويتر “على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حول النتائج ، إلا أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا ، فقد فاز لويس آريس في الانتخابات”.

واضافت “نهنئ الفائزين ونطلب منهم اعادة المصداقية والديمقراطية الى بوليفيا. وفقًا لنتائج المحكمة العليا للانتخابات ، فاز آريس بأكثر من 50 في المائة من الأصوات ، وهو ما يكفي للفوز بالجولة الأولى.”

الختم النهائي على الانقلاب البوليفي

فاز لويس آريس في الانتخابات الرئاسية البوليفية بعد عام من فوز موراليس للمرة الرابعة على التوالي ، لكن النتيجة لم تقبلها واشنطن آنذاك. وبعد إعلان النتائج ، قامت مجموعة مقرها في واشنطن تسمى “منظمة الدول الأمريكية” بتزوير نتائج الانتخابات وادعت أن الانتخابات قد تم تزويرها. وفي 10 نوفمبر 2017 ، تحت ضغط من قائد الجيش البوليفي ويليام كاليمان رامرو ، استقال موراليس ولجأ إلى المكسيك. وبعد رحيل موراليس ، أعلنت السياسية الإنجيلية جانين آنييز نفسها رئيسًا لبوليفيا أمام مجلس الشيوخ الذي كانت معظم كراسيه شاغرة إلى حد كبير.

خلال الأشهر الـ 11 الماضية ، اتخذت حكومة أنييز العديد من الخطوات لقمع أنصار إيفو موراليس من خلال الجمع بين “العسكرة” و “التعصب الديني”. في مدينة كوتشاباما ذات الأغلبية الأصلية ، هاجم الجيش المتظاهرين بالأسلحة النارية ، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 100.

وقالت فاليريا سيلفا جوزمان ، وهي عضو سابق في الكونجرس وهي الآن لاجئة في المكسيك: “إن تشكيل حكومة آنييز كانت على حساب دماء الشعب البوليفي. إن موت وسجن وقمع واضطهاد المعارضين السياسيين هي في الأساس رموز لنظام إرهابي”.

وبعد ما يقرب من عام ، لم يقدم خصوم موراليس حتى الآن وثيقة موثوقة تثبت أن انتخابات العام الماضي كانت مزورة. في مارس 2017 ، نشر جاك ويليامز وجون كوريل مقالًا في صحيفة واشنطن بوست أكدا فيه أن هناك دليلًا موثوقًا على أن مزاعم “منظمة الدول الأمريكية” بالتزوير خلال الانتخابات الرئاسية البوليفية غير صحيحة. .

وكتب المحللان: “لم نتمكن من العثور على أي دليل إحصائي على حدوث تزوير في الانتخابات البوليفية”. إن عملية الفرز الأولي للأصوات ، وغياب قفزة كبيرة في عدد أصوات موراليس بعد توقف فرز الأصوات ، والفترة بين أصوات موراليس وأصوات المنافس تبدو كلها مبررة. وبشكل عام ، التحليل الإحصائي لمنظمة الدول الأمريكية واستنتاجها بشأن وجود تزوير في الانتخابات معيب بشدة.”

حاولت جانين آنييز ، التي كان من المقرر أن تخوض الانتخابات في سبتمبر ، جاهدة تأجيل الانتخابات الرئاسية بحجة فيروس كورونا ، لكن مع الاضطرابات المدنية الواسعة النطاق في بوليفيا ، تأخرت أخيرًا لمدة شهر لتقام يوم الثلاثاء (17 أكتوبر).

هزيمة كبيرة لشركة تسلا للسيارات

لن يكون انتصار الاشتراكيين هزيمة ثقيلة لسياسات واشنطن في بوليفيا وأمريكا اللاتينية فحسب ، بل قد يكون أيضًا بمثابة أخبارًا سيئة لبعض الشركات الأمريكية الكبيرة التي غضت الطرف عن موارد بوليفيا الغنية ، وخاصة الليثيوم ، بل وحاولت من خلال الانقلاب العسكري الوصول إلى هذه الموارد.

الليثيوم عنصر أساسي في صناعة السيارات الكهربائية وهذه الصناعة تنمو بسرعة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا. ويمكن أن يتضاعف الطلب على هذه المادة ثلاث أضعاف ليصل إلى 570.000 طن سنويًا في السنوات العشر القادمة ، وفقًا لفريق “غولدمان ساكس” الاستشاري في مجال الاستثمار. وتحتل بوليفيا المرتبة الأولى بامتلاكها 50 إلى 80 في المائة من الليثيوم في العالم.

تعتبر شركة تسلا من أكبر مشتري الليثيوم في الولايات المتحدة بقيادة إيلان ماسك ، وهي شركة رائدة في إنتاج السيارات الكهربائية ، وتحتاج الشركة إلى كميات كبيرة من الليثيوم الجرافيت لإنتاج بطارياتها المعروفة باسم بطاريات أيونات الليثيوم. وفي عام 2016 ، نقلت مجلة Fortune عن إيلان ماسك قوله إنه من أجل الوصول إلى هدف إنتاج 500000 سيارة سنويًا ، “سنحتاج إلى استيعاب جميع منتجات الليثيوم في العالم بشكل أساسي”.

نظرًا للحاجة الواسعة النطاق إلى الليثيوم من قبل الشركات الأمريكية ، وتاريخ واشنطن في تنفيذ الانقلابات في أمريكا اللاتينية ، والمواقف التي سمعناها لاحقًا من مالك شركة تسلا ، ايلان ماسك ، تعززت الحجة القائلة بأن الانقلاب على موراليس لا علاقة له بالحرية والديمقراطية. بل كان يرمز إلى قوة الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل مع حكومة الولايات المتحدة للإطاحة بحكومة لا تريد بيع الموارد الوطنية لبوليفيا بالمزاد.

في أوائل أغسطس من هذا العام ، عندما كتب أحد مستخدمي تويتر أن حكومة الولايات المتحدة قامت بانقلاب ضد موراليس في بوليفيا للاستيلاء على موارد الليثيوم في البلاد ، كتب إيلان ماسك في ذلك الوقت: “بإمكاننا القيام بإنقلاب عسكري في أي مكان في العالم”. وحذف “ماسك” لاحقًا التغريدة ، قائلاً ردًا على الانتقادات بأن تسلا كانت تحصل على الليثيوم من أستراليا. صحيح أن تسلا تستورد الليثيوم من أستراليا ، لكن مواردها لا تلبي طموحات شركة تسلا وأهدافها الواسعة.

ولهذا السبب تسببت أنباء فوز الاشتراكيين في بوليفيا في الخسارة الأولى لأسهم تسلا وتراجعت قيمتها بنسبة 2.05٪ في يوم واحد ، بينما تراجعت هذه الأسهم الأسبوع الماضي بفوز أنصار موراليس.

وقال موراليس لـ Intersep في منتصف ديسمبر 2019: “قطاع الطاقة مهم جدًا بالنسبة لبوليفيا لأن لدينا الفرصة لتحديد سعر الليثيوم للعالم كله بالتنسيق مع أوروبا والصين وآسيا”. وأضاف “لكن الولايات المتحدة تم استبعادها ولا يمكنهم التعامل مع هذا الأمر لأن الأمور في أيدي رئيس محلي … أنا مقتنع بأن هذا هو انقلاب الليثيوم.”

قد يؤدي استبعاد الشركات الأمريكية من موارد الليثيوم ، الى صعوبة في العثور على الليثيوم ومشتقاته اللازمة لمنتجاتهم. ومن الطبيعي أن يفعلوا أي شيء لمنع حدوث ذلك ، وهي مشكلة اعترف بها إيلان ماسك مازحا أو جديا على تويتر.

عودة موراليس إلى المشهد السياسي

تظهر نتائج الانتخابات البوليفية أن الجناح اليساري وشخص إيفو موراليس ، الذي استقال بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية إثر احتجاجات المعارضين ، لا يزالان يتمتعان بمكانة قوية بين الشعب ، رغم جهود حكومة تصريف الأعمال برئاسة جانين آنييز. أجريت الانتخابات في بوليفيا منذ ما يقرب من عشرة أشهر ، وقيل إنها أُلغيت بسبب مزاعم تزوير الانتخابات. في ذلك الوقت ، تم ترحيل السيد موراليس بعد دعوة من قادة الشرطة والجيش لاستقالته ، وأدت السناتور جانين آنييز اليمين كرئيسة مؤقتة.

إذا استمرت النتائج الحالية حتى النهاية فإن هذه الانتخابات ستنتهي بفوز الاشتراكيين في الجولة الأولى على عكس التوقعات الأولية. حيث يواصل موراليس ، الزعيم الاشتراكي البوليفي وصديق النظامين الكوبي والفنزويلي ، ممارسة نفوذه الكامل في الحملة الانتخابية على الرغم من نفيه ، ودعم وزير الاقتصاد الحالي آريس ، وتظهر نتائج الانتخابات الحالية أن إنتخابات العام الماضي جرت بنزاهة، وكان اليمين المدعوم من الولايات المتحدة هو الذي بدأ بالانقلاب في البلاد بعد الخسارة.

يبقى أن نرى ما إذا كان المجتمع البوليفي ، بعد عام من التقلبات ، سيكون قادرًا على تحديد مصير بلده واتجاهه في المستقبل بعيدًا عن أي تدخل وأعمال عنيفة من قبل مدبري الانقلاب والمعارضة. لقد حاولت الحكومة البوليفية المؤقتة ، التي وصلت إلى السلطة بمساعدة القوات الأمريكية ودعمها ، حتى الآن التضييق على أنشطة مؤيدو موراليس وحزبه.

تولى موراليس ، رئيس بوليفيا المناهض لأمريكا ، السلطة في فبراير 2006. وخلال هذه السنوات الأربع عشرة ، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا اقتصادية بلا هوادة على بوليفيا ، وألقت باللوم في الأزمات الاقتصادية على موراليس ورغبته بالإستقلال. وأخيرًا ، في نوفمبر / تشرين الثاني ، شنت السفارة الأمريكية في لاباز انقلابًا ، حيث نظمت احتجاجات ضد نتائج الانتخابات لزعزعة استقرار بوليفيا وجعلها على شفا حرب أهلية، مما أجبر موراليس على مغادرة البلاد.

لكن في يوم الأحد ، في الانتخابات التي وصفها الغربيون باستفتاء حول موراليس ، فاز حليف موراليس والوزير السابق لويس آريس على المرشح من طرف الولايات المتحدة بنسبة 51 في المائة من الأصوات. والسؤال هو ، لماذا وقف الناس بجانب موراليس مرة أخرى ولم ينخدعوا بالضغوط الاقتصادية التي فرضتها واشنطن والحرب الإعلامية الأمريكية التي استمرت أربعة عشر عامًا؟

الإجابة هي أنه على الرغم من تأميم موراليس للنفط والغاز في بوليفيا ووقوفه في وجه الاستكبار الأمريكي ، فقد نما إلى جانب ذلك ، من عام 2006 إلى عام 2019 ، الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة سنويًا ، ووصلت نسبة السكان الفقراء من 36 في المائة الى 17 في المئة. وارتفع متوسط الدخل من ألف دولار للفرد في السنة إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار ، وتم إعادة توزيع أربعة وخمسين مليون هكتار من الأراضي على الفلاحين الفقراء ، وتم بناء آلاف المدارس والعيادات والمستشفيات للفقراء، ولمس المحرومون من المجتمع آثار سياسات موراليس في حياتهم.

الصعوبات التي يواجهها الرئيس الجديد

يواجه آريس ، الذي شهد نمو اقتصاد بوليفيا بمعدل كبير وتراجع الفقر خلال فترة توليه منصب وزير الاقتصاد لمدة 10 سنوات ، حملة صعبة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح. لأنه لم يعد هناك أي أثر للزيادة المفاجئة في عائدات صادرات الموارد المعدنية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية للبلاد ، وكان التأثير السلبي لوباء كورونا على هذا البلد الفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى المياه المفتوحة “الحرة”، جعله من البلدان التي لها تقريبا ذات الدخل الفردي المماثل.

وحتى الآن ، توفي ما يقرب من 8400 من أصل 11.6 مليون شخص في البلاد بسبب فيروس كوفيد 19. ومنع مسؤولو الانتخابات البوليفيون الجدد موراليس من الترشح للكونغرس يوم الأحد ، وفي حال عودته للبلاد ، فسيواجه المحاكمة بتهمة دعم الإرهاب الذي إتهمته به الحكومة الأمريكية.

بوليفيا ، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية هشاشة من الناحية السياسية ، شهدت 14 عامًا من الاستقرار غير المسبوق خلال رئاسة موراليس ، وهو أول رئيس محلي للبلاد. والآن مع وصول حليف موراليس الى السلطة، يتجدد الأمل لشعب بوليفيا لرؤية بلدهم يزدهر مرة أخرى.

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