ترامب يحذر قادة اثيوبيا من ان مصر قد تفجر سد النهضة بعدما ارتكبوا خطأ انتهاك الاتفاقات معها
أهم العناوين
جرينتش+2 10:41
هزيمة عملاء ترامب في الانتخابات البوليفية تؤشر الى قرب سقوطه بالانتخابات الامريكية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني