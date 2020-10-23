مفوض الامم المتحدة يدعو اسرائيل للافراج عن الاسير المضرب ماهر الاخرس، وسرايا القدس تعلن النفير العام تحسبا لوفاته
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عيد ثورة تشرين العراقية الأول.. ثبات استراتيجي على طريق التغيير الكامل

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