طيران العدو يغير على غزة بحجة الرد على صاروخين اطلقتهما حركة الجهاد الاسلامي لمساندة الاسير المضرب ماهر الاخرس
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جرينتش+2 04:17
عائلة صائب عريقات تكشف لـ”سبوتنيك” انه ما زال متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي وحالته الصحية حرجة

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