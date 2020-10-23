عائلة صائب عريقات تكشف لـ”سبوتنيك” انه ما زال متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي وحالته الصحية حرجة

رام الله – سبوتنيك.

أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، اليوم الجمعة، لمراسل “سبوتنيك” في اتصال هاتفي، أن حالته الصحية ما تزال حرجة.

وقالت العائلة: “إن عريقات ما زال متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي الخارجي الداعم لعمل الجهاز التنفسي”.

وأضافت العائلة: “ما يزال الأطباء الدوليون يشرفون على حالته الصحية لاسيما الأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية الذين أجروا له عملية زراعة الرئة قبل 3 سنوات”.

يشار إلى أن عريقات تدهورت حالته الصحية قبل أيام بعد إصابته بفيروس كورونا، ما اضطر لنقله إلى مستشفى هداسا عين كارم بإسرائيل، حيث بررت العائلة سبب النقل أن أجهزة الرعاية الصحية التي تحتاجها حالة صائب غير متوفرة لدى المشافي الفلسطينية .

وكان عريقات قد أصيب بفيروس كورونا ودخل الحجر الصحي المنزلي مدة خمسة أيام قبل أن ينقل إلى المستشفى، لكن حالته الصحية تدهورت لاسيما أن الجهاز التنفسي لديه عانى من ضعف في أدائه.

يذكر أن عريقات كان قد عملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 سنوات حيث كان يعاني من مرض التلف الرئوي.