طيران العدو يغير على غزة بحجة الرد على صاروخين اطلقتهما حركة الجهاد الاسلامي لمساندة الاسير المضرب ماهر الاخرس
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جرينتش+2 06:06
الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس وينقله لسجن “الرملة”

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