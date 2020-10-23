الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس وينقله لسجن “الرملة”

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ 89 على التوالي، ونقلته من مستشفى “كابلان” الإسرائيلي، إلى سجن “عيادة الرملة”.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير الأخرس بشكل مفاجئ من “كابلان” حيث يُحتجز إلى سجن “عيادة الرملة”، وإلغاء أمر تجميد اعتقاله الإداري الذي صدر عن محكمة الاحتلال العليا في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

واعتبر نادي الأسير أن إقدام سلطات الاحتلال على نقله وإلغاء تجميد اعتقاله الإداري، تأكيدا جديدا على محاولة الاحتلال الالتفاف على إضراب الأسير، وانتهاء المسرحية التي أدارتها المحكمة العليا للاحتلال طوال الفترة الماضية.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس، الذي يواجه وضعا صحيا غاية في الخطورة، واحتمالية تعرضه المفاجئ للموت.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاما) من جنين، مضرب عن الطعام منذ 27 تموز/ يوليو الماضي، رفضا لاعتقاله الإداري، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر، ومن المفترض أن ينتهي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلا أن هذا لا يعني أنه الأمر الأخير فهو قابل للتجديد.