"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 117 حالة و38 وفاة و2821 اصابة بالكورونا 2818 منها محلية ليصبح العدد الكلي 46441
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إصدار أمري الدفاع 19 و20 لتشديد الرقابة على الالتزام بالوقاية الصحية

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