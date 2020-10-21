ضبط أشخاص محتالين أنشأوا صفحات وهمية بأسماء شخصيات مشهورة

ضبط العاملون في الأمن الوقائي عددا من الأشخاص أنشأوا صفحات وهمية بأسماء شخصيات عربية مشهورة للاحتيال على المواطنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأربعاء، إن معلومات وردت للعاملين في الأمن الوقائي تُفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شخصيات عربية مشهورة، واستخدام تلك الصفحات واستغلالها لارتكاب جريمة الاحتيال الإلكتروني عن طريق طلب التبرعات والمعونات للمحتاجين.

واضاف انه من خلال التحقيقات حول ما ورد من معلومات تمكن العاملون في الأمن الوقائي من التعامل مع ثلاث قضايا احتيالية بذلك الاسلوب، وأُلقي القبض خلالها على 11 شخصا أنشأوا عددا من الصفحات الوهمية، واحتالوا من خلالها على مواطنين وأشخاص من خارج المملكة، وجرت احالتهم جميعاً للقضاء.

وحذر الناطق الإعلامي الجميع من الوقوع ضحية لمثل تلك الاعمال الاحتيالية التي من الممكن تجنبها من خلال عدم التعامل المالي أو تقديم التبرعات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة