"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 100 حالة و29 وفاة و2648 اصابة بالكورونا 2646 منها محلية ليصبح العدد الكلي43620
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المتصهين يعقوب قرا يكشف كيف مهدت أميرة بحرينية للاتفاق مع إسرائيل

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