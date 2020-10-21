“التربية” تسمح للمعلمات والإداريات من امهات الأطفال بالعمل عن بعد

قالت وزارة التربية والتعليم، ان عمل المعلمات والإداريات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة اقل من 4 سنوات، سيكون عن بعد لانحاز الاعمال المناطة بهن والمتعلقة بمتابعة دوام تعلم الطلبة عن بعد، او الحضور الى مكان العمل عند الضرورة بالتنسيق مع الرئيس المباشر.

وبينت الوزارة في تعميم لها اليوم الاربعاء، انه سيتم تنظيم دوام المعلمين والإداريين، والمعلمات والإداريات ممن ليس لديهن اطفال، بحيث لا يزيد عدد الموجودين داخل المبنى المدرسي في اليوم الواحد عن ثلث العدد المقرر في التشكيلات المدرسية.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بنظام التناوب بنسبة 50 بالمئة في مركز الوزارة والمديريات، في حين يستمر العمل عن بعد للأخرين، على أن يتم الالتحاق في العمل في حال تطلب الأمر ذلك.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي، وبخاصة الكمامات والتباعد الجسدي، وإجراءات التعقيم والنظافة وتحت طائلة المسؤولية.

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