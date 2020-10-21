قصف إسرائيلي الليلة الماضية لمدرسة في ريف القنيطرة بسوريا، ولأرض زراعية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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“التربية” تسمح للمعلمات والإداريات من امهات الأطفال بالعمل عن بعد

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