الخصاونة يعلن الحظر الشامل كل يوم جمعة، وتمديد الحظر الليلي من الـ11 للمواطنين والـ10 للمنشآت حتى نهاية العام

اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم الثلاثاء،، إن اللجنة الإطاريّة العليا للتعامل مع وباء كورونا قد أنهت للتوّ اجتماعاً أفضى إلى ضرورة التوجّه إلى إجراءات تخفيفيّة حتى نهاية العام.

قال في مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الإغلاقات لمدد طويلة ستؤدي إلى زوال بعض القطاعات وعدم قدرتها على النهوض مجددا.

وأعلن الخصاونة أن حظر تجوّل الشامل سيكون ليوم الجمعة فقط إضافة إلى تمديد ساعات حظر التجوّل الليلي لتبدأ من الساعة الـ11 ليلاً للأفراد والـ10 ليلاً للمنشآت وحتى السادسة صباحاً ابتداءا من السبت المقبل وحتى نهاية العام الحالي.

وأوضح أن التعليم في الجامعات المدارس والمراكز الثقافية ومعاهد التدريب المهني سيستمر عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وانه قد تم التوافق مع المدارس الخاصّة على تخفيض الرسوم الدراسية بواقع 15% خلال فترة التعليم عن بعد.

وأشار الخصاونة إلى إصدار أمري دفاع جديدين بعد غد الخميس لمعالجة مجموعة من المواضيع التفصيلية، لافتا إلى أن أوامر الدفاع ستقيد عدد الأشخاص المتواجدين في المطاعم بـ50% من طاقتها وبما لا يتجاوز 6 أشخاص على الطاولة الواحدة، مضيفا أن تقديم خدمة الأرجيلة ستكون في المناطق المكشوفة من المقاهي صيفا شتاء.

وقال الخصاونة إن وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، وزيادة مخزونها من لقاح الانفلونزا الموسمية، مؤكدا أن لدى الوزارة 5 أضعاف المخزون السنوي من المطاعيم الموسمية ليستخدم داخليا.