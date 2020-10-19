“غوغل” يحتفل بذكرى عيد ميلاد الموسيقار فريد الأطرش”

احتفل محرك البحث الأشهر في العالم غوغل بالذكرى 110 لميلاد الموسيقار الكبير الراحل فريد الأطرش.

وقد وضع غوغل صورة الموسيقار الراحل بجوار “العود” في واجهة صفحته الرئيسية التي يطالعها الملايين.

ولد الفنان الراحل فريد الأطرش في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1910، وتوفي في 26 ديسمبر/كانون الأول 1974، وهو موسيقي ومطرب وممثل.

وينتمي هذا المةسيقار الكبير إلى آل الأطرش وهم إحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوبي سوريا.

وقد قدم فريد أعمالا مهمة في الموسيقى والغناء العربي، وحصل على قلادة النيل العظمى. وهي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاما مميزا يؤثر على حياة المصريين.

وقدم فريد الأطرش 31 فيلما سينمائيا، في الفترة الممتدة من 1941 وحتى 1975، ومن أشهر أفلامه حبيب العمر، عهد الهوى، حكاية العمر كله، وغيرها من الأعمال السينمائية.