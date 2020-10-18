وفاة مطلوب بجريمة التدخل بالقتل عند محاولة القبض عليه بصويلح

توفي أحد المطلوبين بقضية التدخل بالقتل، لدى محاولة رجال الأمن القبض عليه في منطقة صويلح.

وقال الناطق باسم مديرية الامن العام انه وفي مساء امس السبت، وردت معلومات حول مكان وجود شخص مطلوب بقضية التدخل بالقتل وبحقه حكم بعشر سنوات ومتابع منذ فترة في منطقة صويلح، حيث تم التحرك للمكان لالقاء القبض عليه.

واضاف ان ذلك الشخص المطلوب قام عند محاولة تفتيش المنزل بالقاء نفسه من احدى شرف المنزل محاولاً الفرار، حيث تم اسعافه للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة .

وتابع الناطق الاعلامي ان ذوي ذلك الشخص قاموا برشق الحجارة باتجاه القوة الامنية وتم التعامل معهم وضُبط عدد منهم وفتح تحقيق بالحادثة.

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