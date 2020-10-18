نقل صائب عريقات ظهر اليوم الاحد الى مستشفى هداسا في القدس ” لانه يتطلب عناية طبية خاصة”

رام الله – صفا

قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، مساء اليوم الأحد، إن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات المصاب بفيروس كورونا “يتطلب عناية طيبة خاصة”.

وذكرت اللجنة في تصريح صحفي أن ذلك “بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي”.

وأوضحت أنه “يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948 “.

ويُعد عريقات من الحالات ذات الخطورة العالية بعد إصابة بكورونا، بسبب زراعة رئة له قبل نحو ثلاث سنوات، وبالتالي تعرض جهازه المناعي للضعف الشديد.

وكانت القناة “12” العبرية قد ذكرت، صباح اليوم، أن فرق الإسعاف الإسرائيلية نقلت عريقات من منزله في أريحا إلى مستشفى “هداسا” في القدس، بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت الصحيفة إن “نجمة داوود الحمراء” نقلت عريقات “تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال” من منزله في منطقة أريحا إلى المستشفى.