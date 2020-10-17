في خطاب سوقي مقيت.. ترامب يتعهد بمغادرة امريكا في حال فاز بالرئاسة بايدن "أسوأ مرشح في التاريخ"/ فيديو
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جرينتش+2 04:54
مرحلة طعون الناخبين بقوائم المرشحين للانتخابات النيابية تبدأ غدا

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