في خطاب سوقي مقيت.. ترامب يتعهد بمغادرة امريكا في حال فاز بالرئاسة بايدن "أسوأ مرشح في التاريخ"/ فيديو
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الأزهر الشريف يدين جريمة «قطع رأس» مدرس في باريس، ويدعو لتشريع عالمي يُجّريم الإساءة للأديان

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