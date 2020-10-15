"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 99 حالة و25 وفاة و2459 اصابة بالكورونا 2456 منها محلية ليصبح العدد الكلي 33009
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جرينتش+2 10:01
نجوى إبراهيم تتحدى أم كلثوم وتضطرها لتغيير ملابسها

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