رغم معارضة الحكومة والاحزاب.. مجلس السيادة السوداني يقرر قبول العرض الامريكي بالتطبيع السريع مع اسرائيل
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جرينتش+2 11:22
رغم معارضة الحكومة والاحزاب.. مجلس السيادة السوداني يقرر قبول العرض الامريكي بالتطبيع السريع مع اسرائيل

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