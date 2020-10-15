رغم معارضة الحكومة والاحزاب.. مجلس السيادة السوداني يقرر قبول العرض الامريكي بالتطبيع السريع مع اسرائيل

علمت قناة i24news الاخبارية العبرية، نقلا عن مصدر مطلع، ان مجلس السيادة السوداني قرر في اجتماع عقد مساء أمس الاربعاء الموافقة على تطبيع العلاقات مع اسرائيل، حيث دار نقاش صعب في الجلسة لكن في النهاية اتخذ المجلس القرار.

وافادت وسائل اعلامية سودانية وعربية ان الولايات المتحدة امهلت السودان 24 ساعة حتى بقدم لها جوابا بشأن العرض الذي قدم للخرطوم بازالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب، مقابل تطبيع علاقات كاملة مع اسرائيل.

وكانت قناة i24news قد افادت الشهر الماضي انه من المتوقع ان يجتمع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، خلال أسابيع لدفع تطبيع العلاقات.

وسائل اعلامية سودانية قالت ان النظام السوداني في حالة انقسام بشأن التطبيع مع اسرائيل، ففي حين ان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعدد من اعضاء المجلس واعضاء في الحكومة يؤيدون التطبيع ، فان اعضاء الاحزاب السياسية والوزراء والمواطنين، من بينهم ايضا رئيس الحكومة عبد الله حمدوك يعارضونه.

في الولايات المتحدة لم يعقبوا على موضوع المهلة الممنوحة، لكن مصادر سودانية قالت انه من الممكن أن اقتراب موعد الانتخابات تدفع ادارة ترامب للاصرار على تحقيق انجاز ديبلوماسي اضافي، ولذلك تبذل جهود في محاولة لتحريك المفاوضات التي بدأت الشهر الماضي في الامارات.