مدير مستشفى الزرقاء: تعذر إعادة يدي فتى الزرقاء المصاب

قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي، الدكتور مبروك السريحين، إن العلامات الحيوية للمصاب فتى الزرقاء مستقرة وجيدة، مع كل ما يعانية من إصابات جسدية بالغة، ولا خوف على حياته.

وأوضح السريحين لاذاعة حياة اف ام، أن الطفل يعاني من تهتك شديد في سواعد اليدين، ومن غير الممكن إعادة اليدين إلى مكانها كما كانتا، نتيجة إتلاف الأنسجة الموجودة في الساعدين، جراء وضعهما لفترات طويلة من الوقت في المياه العادمة.

ولفت السريحين إلى أن العين اليمنى تعرضت إلى إصابة بليغة، بينما العين اليسرى إصابتها سطحية ويمكن معالجتها.

وأضاف السريحين، أنه تم إجراء 4 عمليات للطفل حتى اللحظة ، إثنتين في عينيه واثنتين في ساعديه، كما سيتم إجراء عمليات أخرى لمساعدته للاستمرار على الحياة.

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