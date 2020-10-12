وفاة شاب عشريني اثر مشاجرة في الاغوار الشمالية

قضى عشريني عقب إصابته بعيار ناري اثر مشاجرة، وقعت مساء أمس الأحد، بين عدد من الأشخاص في منطقة الشونة في الأغوار الشمالية على خلافات سابقة بينهم، بحسب بيان لمديرية الامن العام اليوم الاثنين.
وأشار البيان إلى إصابة عدد من الاشخاص ايضا، في حين تمكنت الأجهزة الأمنية بعد مباشرة التحقيق بالحادثة من تحديد مطلق النار وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم، وما زال التحقيق جارياً .
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