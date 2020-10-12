تضم 8 من وزراء الرزار.. إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة
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جرينتش+2 09:00
لانه اتهمها بالعماله للاستخبارات التركية.. هيئة تحرير الشام الارهابية تتبرأ من المقدسي وتعتبره مثيرا للفتن ومنحازا للخوارج

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