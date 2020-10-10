ترامب يهوي الى الحضيض وهو يستخدم عبارة جنسية داعرة على الهواء في معرض تهديداته الحمقاء لايران وحركة حماس

توعدت إيران الولايات المتحدة بـ”الرد على جرائمها”، في معرض تعليقها على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة الموجهة ضد طهران.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه في “تويتر”، على أن الشعب الإيراني “لا يخشى من الخطاب البلطجي الذي يمارسه نظام الولايات المتحدة المهزوم والخارج عن القانون”.

وذكر الدبلوماسي أن الشعب الإيراني لن يدخر أي جهد للدفاع عن عزته، مضيفا: “نحن من يختار أسلوب الرد على جرائم الولايات المتحدة، بما في ذلك عقوباتها السادية والاغتيال الإجرامي للجنرال قاسم سليماني، وهو العدو رقم واحد لتنظيم داعش”.

ويأتي ذلك ردا على تهديد ترامب في مقابلة إذاعية بـ”فعل ما لم يفعل من قبل لإيران إذا عبثت بالولايات المتحدة”، وذلك باستخدام عبارة غير لائقة.

فقد استخدم الرئيس ترامب كلمة جنسية داعرة وغير لائقة البتة، في مقابلة إذاعية بثت على الهواء، موجها تحذيرا جديدا إلى إيران.

ونقل موقع “بوليتيكو” اليوم السبت عن ترامب تحذيره إيران، في حوار مع المذيع المحافظ ليمبو راش، من العبث بالولايات المتحدة (وذلك باستخدام كلمة غير لائقة تعني ممارسة الجنس)، قائلا: “إذا فعلتم أي شيء سيء بحقنا فإننا سنفعل لكم ما لم يتم فعله من قبل”.

كما دافع ترامب عن قراره الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، مشددا على أن الضغط المكثف الذي تمارسه إدارته على الجمهورية الإسلامية يحول دون دعمها لـ”تنظيمات إرهابية مثل حماس”.

وتحظر لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية استخدام العبارات غير اللائقة في البث طيلة ساعات النهار كي لا يسمعها الأطفال.

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