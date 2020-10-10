ترامب ينحدر الى الحضيض وهو يستخدم عبارة جنسية داعرة على الهواء في معرض تهديداته الحمقاء لايران وحركة حماس
أهم العناوين
جرينتش+2 11:52
احصائية الترشيحات النهائية.. عدد المترشحين يبلغ 1717 مترشحا ومترشحة، بينهم 368 سيدة، ضمن 295 قائمة انتخابية.

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني