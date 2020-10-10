احصائية الترشيحات النهائية.. عدد المترشحين يبلغ 1717 مترشحا ومترشحة، بينهم 368 سيدة، ضمن 295 قائمة انتخابية.

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة إن الهيئة في قراءتها الأولى وحتى مساء الجمعة رصدت 332 مرشحا ومرشحة قدموا ترشحهم على أساس حزبي، بينهم 75 سيدة.

وأوضح الكلالدة خلال برنامج “المشهد الانتخابي” الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، أن عدد المترشحين بلغ 1717 مترشحا ومترشحة، بينهم 368 سيدة، تقدموا عبر 295 قائمة انتخابية.

وأكد الكلالدة أن مرحلة تقديم طلبات الترشح شهدت انضباطا والتزاما بقواعد السلامة العامة من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء وسائل الوقاية من قفازات وكمامات، مبينا أن لجان الانتخاب أجرت فحوصا مسبقة للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتوقع الكلالدة ارتفاع أعداد المقترعين استنادا إلى أرقام الترشح عن الانتخابات الماضية التي عقدت في عام 2016، منوها بأن مسؤولية المشاركة لا تقع على الهيئة وحدها بل على جميع مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الكلالدة إن الهيئة تعمل وفق الجداول الزمنية التي وضعتها منذ تحديدها ليوم الاقتراع، لافتا إلى أنه وفي حال تم ما يعطل الحياة اليومية بمجملها وفقا للوضع الوبائي سوف يعاد النظر في موعد الاقتراع وليس تأجيل الانتخابات.

وأوضح أن القانون أتاح للهيئة إرجاء موعد الاقتراع لدائرة أو أكثر حال حدوث ظرف طارئ، منوها في الوقت ذاته بإنجاز الهيئة لمعظم مراحل العملية الانتخابية ما قبل الاقتراع.