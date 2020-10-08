اصدار جديد.. كتاب “انتفاضة 1987: تحوّل شعب”



صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب “انتفاضة 1987: تحوّل شعب”؛ تقديم وتحرير: روجر هيكوك وعلاء جرادات.

عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيرزيت وغزة وبيروت، من 24 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مؤتمراً بعنوان: “انتفاضة 1987: الحدث والذاكرة”، بمناسبة مرور 30 عاماً على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية سنة 1987. ويستند هذا الكتاب إلى أوراق ومداخلات وشهادات قُدمت في هذا المؤتمر، وجميعها خضع للمراجعة والتحكيم.

يعكس المساهمون رؤى سياسية متنوعة، ذلك بأنهم منخرطون في طيف واسع من الحقول: من التعليم إلى العلوم إلى التجارة إلى الفن. وشارك بعضهم في الأحداث موضوع النقاش، وكان البعض الآخر في سن صغيرة خلالها، لكنهم اجتمعوا ليفكروا في أسباب وماجريات وتبعات أحداث تعود إلى جيل إلى الوراء.

هذه الأمور كلها جعلت من هذا الكتاب الكتاب الأول والفريد في نوعه الذي يقدم رؤى للانتفاضة متعددة الأبعاد ومن مختلف الأجيال، والذي يبحث عن مفاتيح لأبواب مستقبل فلسطيني غارق في ماض مضطرب ومتناقض. وبهذا فهو يخدم قراء متنوعين، متخصصين وغير متخصصين، ممن يسعون لفهم فصل أساسي من تاريخ فلسطين والشرق الأوسط والعالم، بصورة أفضل.

المساهمون في الكتاب:

روجر هيكوك؛ علاء جرادات؛ ماهر الشريف؛ غادة المدبوح؛ جمال زقوت؛ بسام الصالحي؛ حسن يوسف؛ سمير شحادة؛ عمر عساف؛ رباح مهنا؛ غسان الخطيب؛ عماد الصوص؛ محمد فارس جرادات؛ أمل هاني زايد؛ عمرو سعد الدين؛ محمد ميعاري؛ وليد حباس؛ سهاد ظاهر ناشف؛ ياسمين صالح حمايل؛ رجا الخالدي؛ خالد حوراني؛ خالد عليان؛ عامر شوملي؛ نادية أبو زاهر؛ علاء العزة؛ ممدوح العكر؛ جورج جقمان.

تقديم وتحرير:

روجر هيكوك: أستاذ التاريخ في معهد إبراهيم أبولغد للدراسات الدولية، والمنسق المشارك للأرشيف الرقمي الفلسطيني في جامعة بيرزيت. له العديد من الدراسات، بينها كتاب محرر عن الانتفاضة الأولى.

علاء جرادات: باحث ومدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية في فلسطين.

يقع الكتاب في 397 صفحة، وثمنه 16 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها.