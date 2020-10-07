"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 189 حالة و9 وفيات و1199 اصابة بالكورونا 1190 منها محلية ليصبح العدد الكلي20200
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“التمر حنة” نعيمة عاكف.. قصة نجاح وعذاب عمرها 36 عاما

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