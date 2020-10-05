مصرع عشرات المقاتلين السوريين المرتزقة الذين جندتهم تركيا لنصرة اذربيجان في ناغورنو كاراباخ، وتسليم آخرين لدمشق
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جرينتش+2 02:25
مصرع عشرات المقاتلين السوريين المرتزقة الذين جندتهم تركيا لنصرة اذربيجان في ناغورنو كاراباخ، وتسليم آخرين لدمشق

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