وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 139حالة، و13 وفاة، و891 اصابة بالكورونا 889 منها محلية ليصبح العدد الكلي 15640
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ضمن 50 معتقلا.. السعودية تحاكم ممثل حركة حماس ونجله للمرة الثانية بتهمة “الانتماء لكيان إرهابي ودعمه ماليًّا”

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