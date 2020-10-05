توقعات بانتاج 27 الف طن زيت زيتون بسعر 80 دينارا للتنكة

عمان 5 تشرين الاول (بترا) – توقع رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الزيتون “جوبيا” فياض الزيود، ان تبلغ كميات الزيتون لهذا الموسم نحو 180 الف طن، يتم تخليل نحو 40 الف طن منها، وعصر 140 الف طن تنتج كميات زيت تتراوح ما بين 25 الى 27 الف طن، في حين تبلغ كميات الاستهلاك المحلي نحو 24 الف طن سنويا.

وقال الزيود ان معاصر الزيتون باشرت عملها في جميع مناطق المملكة اليوم، استجابة لقرار وزارة الزراعة الذي حدد موعد فتح المعاصر، مشيرا إلى ان الوزارة أكدت ضرورة التزام اصحاب معاصر الزيتون بتطبيق الشروط البيئية والصحية من خلال كوادر وزارة الزراعة، والعمل على جمع البيانات لهذا الموسم من خلال استمارة مسح معاصر الزيتون المعتمدة من قبل لجان الاستراتيجية وبالتنسيق مع ادارة المسح في دائرة الاحصاءات العامة.

وحول اسعار تنكة الزيت التي تبلغ 16 كيلو غراما، بين الزيود انه من المتوقع ان ترتفع اسعار الزيت في بداية الموسم الى ان تستقر بحدود تتراوح ما بين 70 الى 80 دينارا.

واشار الزيود الى ان الموسم الماضي شهد تسجيل رقم استثنائي من زيت الزيتون حيث بلغ الانتاج نحو 31 الف طن، مشيرا الى ان الفائض الذي تبقى من العام الماضي يتراوح ما بين 200 الى 300 طن زيت.

وبين ان دخول الزيت المستود من سوريا والضفة الغربية ساهم في اغراق السوق المحلي الا انه توقع هذا العام بفعل اغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، اضافة الى قرارات وزارة الزراعة بمنع الاستيراد، ان تستقر الاسعار وتكون بمتناول الجميع.

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