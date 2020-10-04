تضارب التصريحات حول صحة ترامب، ولكن مصدرا مطلعا قال لوكالة رويترز بأنه "لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي"
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رفع العزل عن السويمة والروضة وغور المزرعة وغور الصافي صباح اليوم

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