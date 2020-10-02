بشرى للعالم.. ترامب يعلن اليوم الجمعة عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وخضوعهما للحجر الصحي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!”.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي أنه خضع وزوجته لفحوصات الفيروس وبانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، بكورونا.

وقال ترامب على “تويتر”: “أثبتت اختبارات هوب هيكس، التي عملت بجد دون أخذ استراحة صغيرة، أنها إيجابية لـ Covid 19. رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبار. في غضون ذلك، سنبدأ عملية الحجر الصحي لدينا!”.

وقال طبيب ترامب إن الرئيس وزوجته بخير حاليا، وإنهما ينويان الخضوع للحجر الصحي في البيت الأبيض إلى أن يشفيا.

وكانت هيكس سافرت مع ترامب، إلى المناظرة الرئاسية الأخيرة في أوهايو، الثلاثاء، حيث شوهدت غير مرتدية لقناع الوجه.

ولم تتضح حدة الأعراض التي تعاني منها هيكس، إلا أن “سي إن إن” ذكرت أنها عادت إلى منزلها في العاصمة واشنطن، وتخضع حاليا للحجر الصحي.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جودي ديري، قالت في بيان، إن “الرئيس يأخذ صحة وسلامة نفسه وكل من يعمل في دعمه ودعم الشعب الأميركي، على محمل الجد”.