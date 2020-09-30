في استطلاع لاراء الجمهور اجرته شبكة CNN بعد المناظرة التلفزيونية الأولى.. انتصار كاسح لجو بايدن على ترامب/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:07
“القدس بيتي”.. أغنية جنوب إفريقية تجتاح مواقع التواصل العالمية/ فيديو

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني