“القدس بيتي”.. أغنية جنوب إفريقية تجتاح مواقع التواصل العالمية/ فيديو

“جيروساليما” أو “القدس بيتي” أغنية من جنوب إفريقيا تصل العالمية وتصبح موضوع تحدِّ للرقص، في حين تردد كلماتها حنين الشوق للقدس المحتلة، وفي موسيقاها خليط بهجة وروحانية.

الأغنية نجحت بالوصول للعالمية، وحصلت على أكثر من 143 مليون مشاهدة، وجعلت العالم يرقصون للقدس وينشرون مقاطعهم المصورة على وسم JerusalemaDanceChallenge#.

ويشارك الناس في جميع أنحاء العالم مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يرقصون جماعياً على أغنية جيروساليما Jerusalema للمغني الجنوب إفريقي Master KG، ومواطنته نومسيبو.

وقد تمكّنت الأغنية من تخطِّي حدود دولة جنوب إفريقيا إلى العالم أجمع، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات رقص من أروقة المستشفيات والمدارس والتدريبات العسكرية إلى أسقف المنزل وحتى لاعبي كرة القدم، مثل كريستيانو رونالدو والذي شارك بتحدي الرقص على أنغامها.

وكالعاصفة اجتاحت الأغنية على مدى الشهور الماضية مواقع تويتر وفيسبوك وسناب شات، لتتفوق على توقعات مُعدي الأغنية.

وصدرت الأغنية في 29 نوفمبر من العام 2019، بعد أن لاقت استجابة إيجابية عبر الإنترنت، وتلاها فيديو موسيقي مصوّر في 21 ديسمبر.

تقول كلمات الأغنية ما يلي في مقاطع متكررة:

القدس بيتي..احميني..سيري معي..لا تتركيني..

مكاني ليس هنا..مكاني بالقدس ..مملكتي ليست هنا … مملكتي في القدس.

ولغة الأغنية هي لغة محلية في جنوب إفريقيا، تسمى كيلوبيدو، التي تتحدث بها قبيلة لوبيدو .

ورغم محتواها الديني، فإن إيقاعها السريع على طريقة موسيقى Disco House مع الاستعانة بإيقاعات إفريقية الطابع، جعلها رائجة وشهيرة.

وأشار روفارو سامانغا من منصة OkayAfrica التي تتخصص بالأخبار الثقافية الإفريقية، إلى أن الأغنية تتحدث “عن القدس كونها موطناً للعديد من المؤمنين “.

وساعد تحدي الرقص المصاحب، المنسوب إلى مجموعة من الأصدقاء الأنغوليين في أداء الرقصات، على انتشار الأغنية على الإنترنت.

وتمت مقارنة حركات تحدي #JerusalemaChallenge بأغنية ماكارينا الشهيرة، واستقطبت مقاطع فيديو رقص من العديد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وجامايكا وكندا.