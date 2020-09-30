إعادة فتح المساجد والكنائس للصلاة ابتداء من غد الخميس

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عن إعادة فتح المساجد لجميع الصلوات، بما فيها صلاة الجمعة اعتبارا من فجر يوم غد الخميس، وفق شروط وضوابط صحية جرى تعميمها على مديريات الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف، خلال الإيجاز الصحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم أخذ التعهدات اللازمة من العاملين في المساجد واللجان التابعة لها، بالالتزام بجميع إجراءات الصحة والسلامة العامة، بما فيها إحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصل، وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي بين المصلين إلى جانب ما يصدر من تعليمات بهذا الخصوص.

وشدد على إبلاغ مديريات الأوقاف عن أية مخالفة لهذه التعليمات، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، مؤكدا إغلاق المساجد التي يظهر فيها أية حالات إصابة أو التي تقع ضمن مناطق ظهر فيها إصابات، حتى التأكد من شفاء الحالات وانتهاء الفترة اللازمة لإغلاق المسجد بالتنسيق مع الجهات الصحية.

ومن جانبة،أعلن رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، خريستوفرس عطا الله، عودة أداء الصَّلوات في كنائس الأردن كافة اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، مع الالتزام التَّام بارتداء الكِمامة والقفازات والتَّباعد الجسدي وعدم التَّهاون فيها.

وأضاف، خلال إيجاز صحافي في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع وزراء الإعلام، والصِّحة، والأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلامية، والتَّربية والتَّعليم، والتَّعليم العالي، إنَّ أيةَّ كنيسة تظهر فيها إصابات ستغلق لمدة محدَّدة من قبل الحكومة.

ولفت إلى أنَّ مجلس رؤساء الكنائس عمَّم على كلِّ كنيسة بالإجراءات المحدَّدة التي يجب الالتزام بها مع بدء استقبال المصلين.

وقال: فيما يتعلق بالأكاليل والجنائز والعماميد فستقوم الكنيسة بالطَّلب من أصحابها عدم القيام بأيِّة مظاهر احتفالية واقتصارها على عدد لا يتجاوز 20 شخصًا.

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