في غياب حكومة السيسي.. المصريون الفقراء والاوفياء يزورون ضريح عبدالناصر يتقدمهم نجلاه عبد الحميد وعبد الحكيم

في ذكري وفاته الخمسين، توافدت اعداد من المواطنين المصريين الفقراء والافياء، امس الاثنين، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لإحياء ذكري وفاته،

وقد حمل المواطنون ورودا وضعوها امام الضريح، فيما تزاحموا لالتقاط الصور التذكارية، فيما شارك عدد من الوفود العربية في زيارة الضريح مرددين عبارات: “ناصر عاش حرا ومات حرا “و”ناصر رمز الكرامة والعروبة”.

كما كان نجلا الزعيم الراحل، عبدالحميد عبدالناصر، وعبدالحكيم عبدالناصر، في استقبال الوفود العربية، وقال عبدالحكيم: مازال جمال عبدالناصر يمثل البوصلة للوطنية المصرية، وذكراه بمثابة احتفالية وطنية، وهو يعيش في قلوب الملايين من أحبابه حتى اليوم، نظرا لما قدمه خلال فترة حكمه للشعب المصري«.

واضاف عبدالحكيم ان والده قد انتصر للدولة الوطنية والقومية العربية، وحمل لواء التنمية والنهضة في بلاده وحرر الشعوب العربية والإفريقية، متابعاً: «نحتاج لاستعادة روح عبدالناصر في العمل ومساعدة بلدنا في التنمية وتجاوز مرحلة الخط التي يمر بها حاليا وطننا المصري وامتنا العربية”