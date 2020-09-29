الملك: فقدنا اخا كبيرا وزعيما حكيما.. ‏الديوان الأميري الكويتي يعلن عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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تحويل منطقة العزل في البحر الميت إلى مستشفى ميداني

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