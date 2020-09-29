إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية/ رابط



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة الطلبة المرشحين للقبول في الجامعات الرسمية على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط (WWW.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في الشهادة الثانوية العامة.

وبينت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة المرشحين للقبول بلغ (42929) طالباً وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (14605) طالباً وطالبة. وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فسيتم إعلان أسماء الطلبة غير المقبولين (فئة إساءة الاختيار) الحاصلين على ثانوية عامة أردنية للعام (2020) فقط ضمن قائمة القبول الموحد، وحسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، ويبلغ عددهم (11283) طالباً وطالبة. وذلك مساء يوم غد الأربعاء .

وبينت الوزارة أنه وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1 /10 / 2020، وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 5 / 10 / 2020، علماً أن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام (2020) فقط، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2020 / 2021 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص. ونوهت الوزارة أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4 /10 / 2020، وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 06/10/2020، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين علماً بأن عملية تقديم الطلبات محصورة بالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية لعام (2020) فقط، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات، لافتا الى انه يتوقع إعلان نتائج قبول طلبة التجسير خلال الأسبوع القادم. ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد لتحميل الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأميركية، البريطانية، التركية….. الخ) لشهادة المعادلة هو تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الاثنين الموافق 5 /10 / 2020 وبخلاف ذلك سيتم الغاء طلب القبول الموحد، وستقوم الوحدة بتاريخ 6 /10 / 2020 بإعلان أسماء الطلبة الحاصلين على معدلات متساوية والذين سيطلب منهم حضور امتحان المفاضلة في حرم الجامعة الأردنية بتاريخ 7 /10 / 2020 حيث سيتم إعلان نتائج ترشيحهم للقبول نهاية الأسبوع المقبل. ودعت الوزارة بعد إعلان نتائج القبول الموحد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول التواصل مع الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة . كما دعت الراغبين بالاستفسار عن النتائج الدخول على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo

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