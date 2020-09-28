هكذا تناولت السينما والدراما التليفزيونية شخصية جمال عبد الناصر

خمسون عاما مرت اليوم على رحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، ثانى رؤساء مصر والذى حكمها من عام 1956 وحتى وفاته فى عام 1970 يوم 28 سبتمبر،

وقد جسد شخصية هذا الزعيم الملهم الكثير من الممثلين، منهم الفنان الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلمه “ناصر 56″، وقدمه الفنان مجدى كامل فى مسلسلين “العندليب”، ثم قدمه فى مسلسل “ناصر” تأليف يسرى الجندى، وقدمه أيضا الفنان رياض الخولى والفنان خالد الصاوى، ومؤخرا قدمه الممثل المصرى الإيطالى الجنسية محمد إبراهيم الشهير بفابيو ابراهام.

السينما المصرية والدراما التليفزيونية قدمت عددا من الأعمال التى أظهرت جوانب مضيئة في شخصية ذلك الزعيم الأسطورى الذى كان يتميز بالكاريزما والشخصية القوية، وفى نفس الوقت الطيبة والجدعنة والرجولة والكرامة.

كما قدمت السينما علاقته الأسرية وهو ما ظهر جليا فى فيلم «ناصر 56» الذى تطرق إلى الجانب الشخصى والعائلى فى حياة الزعيم الراحل وهو الفيلم الاشهر، وقام بتجسيد شخصيته الفنان القدير الراحل أحمد زكى والفيلم من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج محمد فاضل، ويتناول حياة عبد الناصر العائلية ومكتبه والخطب التى ألقاها وعلاقته بأعضاء مجلس قيادة الثورة، وقد شارك فى بطولته فردوس عبدالحميد فى دور تحية كاظم زوجة الرئيس الراحل، وشعبان حسين فى دور عبدالحكيم أبو بكر أحد اعضاء فريق التأميم، وطارق الدسوقى الذى أدى دور عبدالحكيم عامر، وهانى رمزي فى دور محمود فهيم، والفنانة القديرة أمينة رزق.

هذا الفيلم بالتحديد هو الأهم فيما قدم عن جمال عبد الناصر لأنه تطرق إلى لحظات فارقة ومهمة فى حياة الرئيس جمال عبدالناصر، وإنجازاته السياسية، كما تطرق إلى محاولة اغتياله الشهيرة على يد جماعة الاخوان المجرمة.

كما قدمت السينما فيلم اآخر بعنوان “جمال عبد الناصر” وأخرجه السورى أنور قوادرى وتطرق خلاله لحياة جمال عبد الناصر بالكامل وليس جزءا من مسيرته مثل فيلم “ناصر 56″، فالفيلم اختار له القوادرى الفنان خالد الصاوى فى أول بطولة له، وتناول الفيلم قصة حياة الزعيم جمال عبدالناصر بداية من ولادته مرورًا بهزيمة 67 والخلافات مع المشير عبدالحكيم عامر، وحتى وفاته إلا أن الفيلم لم ينل الشهرة الواسعة على غرار “ناصر 56،

هذا الفيلم شارك في بطولته هشام سليم مجسدا دور المشير عبد الحكيم عامر، وعبلة كامل مجسدة دور زوجة الزعيم جمال عبد الناصر، وجميل راتب فى دور محمد نجيب، وطلعت زين فقى دور انور السادات، وغادة عبدالرازق فى دور برلنتى عبد الحميد، وخالد صالح فى دور صلاح نصر.

كما تناولت الدراما أيضا شخصية الزعيم جمال عبد الناصر فى أكثر من عمل لعل أهمها مسلسل “ناصر” للكاتب يسرى الجندى حيث أبدع الفنان مجدى كامل فى تجسيد شخصيته، وتناول المسلسل تفاصيل كثيرة عن حياة الزعيم، كما ظهر أيضا مسلسل آخر وهو مسلسل “صديق العمر” الذى واجه انتقادات كثيرة بسبب تجسيد جمال سليمان لدور الرئيس الراحل، وباسم سمرة الذى جسد دور عبدالحكيم عامر، ودرة التى قامت بدور برلنتى عبدالحميد، وصبرى فواز، الذى جسد قصة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وقد ركز العمل على العلاقة بين جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر، خلال الفترة من «1960 حتى 1967» خاصة الوحدة بين مصر وسوريا مرورًا بالنكسة.

وفى مسلسل “الجماعة 2” جسد الفنان الراحل ياسر المصرى شخصية عبد الناصر ببراعة شديدة واهتم بالمضمون الداخلى للشخصية أكثر من اهتمامه بالشكل الخارجى .

هناك عدة أعمال أخرى ظهر فيها الزعيم جمال عبد الناصر بشكل عابر دون أن يكون هو محور العمل ومنها مثلا “أيام السادات” فلم يعط مساحة للزعيم جمال عبد الناصر فيه، وجسد شخصيته الفنان محمود الخولى فى لقطات محدودة حيث ظهر فى اجتماعات الضباط الأحرار، وبعض مشاهد أخرى، نظرا لإن التركيز لم يكن كبيرًا عليه لأن الفيلم يتناول حياة السادات، وظهر أيضا فى مسلسل “أم كلثوم” جمال عبد الناصر وجسد شخصيته الفنان رياض الخولى إلا أن المسلسل لم يبرز أى جوانب أخرى من حياة الرئيس الراحل غير العلاقة بينه وبين أم كلثوم فقط بالإضافة إلى المشاهد القليلة التى ظهر بها على الشاشة.