جابر يعلن اليوم الاثنين شفاء 137 حالة و6 وفيات و734 اصابة بالكورونا 721 منها محلية ليصبح العدد الكلي 9226

أعلن وزير الصحّة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 734 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 721 إصابة محليّة، ليرتفع العدد التراكمي منذ بدء الجائحة إلى 9226 إصابة.

وقال الوزير، خلال إيجاز صحافي اليوم الاثنين من دار رئاسة الوزراء، إن الحالات توزعت على 13 حالة خارجية من أميركا ومصر وتركيا وسلطنة عمان وأوكرانيا والإمارات، و721 حالة محليّة توزّعت على 593 بعمّان، و10 في الكرك، و22 في البلقاء، و52 في الزرقاء، و12 في معان، و16 في عجلون، و3 في مأدبا، و11 في المفرق و2 في جرش، فيما لم تسجل في إربد أية حالة نتيجة الالتزام المجتمعي.

واشار الوزير إلى تسجيل 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 51 وفاة، وتسجيل 137 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة ومناطق الحجر والمستشفيات الخاصة.

وبين الدكتور جابر أن فرق التقصي الوبائي أجرت 16453 فحصاً لهذا اليوم ليبلغ العدد الإجمالي إلى 1187350 فحصاً.

وبحسب الوزير، ستفتتح مختبرات للفحص في إربد والزرقاء والعقبة وغور الصافي ومستشفى البشير، بالإضافة إلى طرح عطاء لمختبر في معان لزيادة أعداد الفحوصات وسرعة إنجاز العمل، وأظهار النتائج.