جمال عبد الناصر.. خمسون رحيلاً وما زال عرينه شاغراً ودوره قيد الانتظار .. بقلم: فهـد الريمــاوي
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جابر يعلن اليوم الاثنين شفاء 137 حالة و6 وفيات و734 اصابة بالكورونا 721 منها محلية ليصبح العدد الكلي 9226

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