ازمة امنية اضافة للسياسية.. مقتل 13 مسلحا واستشهاد 3 جنود بتبادل اطلاق نار بين الدواعش والجيش اللبناني

اعلنت وسائل اعلام لبنانية ان العملية الامنية التي يقودها الجيش اللبناني في وادي خالد في عكار شمال لبنان، قد انتهت صباح اليوم، واسفرت عن مقتل 13 مسلحا واعتقال 15 اخرين وهروب عنصريين من المجموعة المسلحة.

وقامت مخابرات الجيش اللبناني بتنفيذ مداهمات في مخيم البارد لعدد من المشتبهين بتورطهم بالارهاب واعمال قتل في وادي خالد.

وقد استشهد ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني في المطاردة التي نفذها الجيش اللبناني للمجموعة المسلحة في وادي خالد.

وافادت قناة الميادين في وقت سابق ان مسلحين من المجموعة فجرا نفسيهما لمنع اعتقالهما من الجيش اللبناني.

كما افادت مصادر لبنانية ان المجموعة المسلحة تابعة لخلية خالد التلاوي المرتبط بتنظيم “داعش”، وهي تضم لبنانيين وسوريين، وكان الجيش اللبناني داهم المنزل الذي كانوا يتحصنون فيه في وادي خالد بعد وصول معلومات عن تورط المجموعة في عملية ارهابية قبل شهر اودت بحياة ثلاثة وكانت تستهدف نائبا لبنانيا سابقا.

واستشهد عسكريان فجر اليوم في حادث اخر، بعد قيام مسلحين يستقلون سيارة باطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في احد مراكز الجيش في محلة عرمان المنية شمال لبنان، وجرى تبادل اطلاق نار ، اسفر عن مقتل عسكريين ، اضافة الى مقتل احد المسلحين ، فيما فر الباقي من المكان.