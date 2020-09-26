وفد فتح يلتقي قيادة حماس في بيت خالد مشعل بالدوحة

اختتم وفد حركة فتح بقيادة أمين سرها اللواء جبريل رجوب زيارته للعاصمة القطرية الدوحة ضمن جولة إقليمية لتعزيز المصالحة الفلسطينية، باجتماع مع قيادات حماس المقيمين في قطر.

وقال الرجوب: ” إن جولة “فتح” في قطر تضمنت لقاءات مع نظرائه في حماس، وأضاف: “اجتمعنا في بيت خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة حماس)، وتناقشنا تفاصيل المسار.

كما اجتمع وفد حركة فتح مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. وقال الرجوب: “سمعنا من وزير الخارجية القطري رسالته وهو يؤكد على أن الطريق الوحيد لمواجهة المؤامرة التي تحدق بنا هو الوحدة”.

وشدد أنه سمع من القطريين تأكيد التزامهم بالمبادرة العربية، وبحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس الدولتين. وشيد المسؤول الفلسطيني بالموقف القطري، مضيفاً: “ما سمعناه منهم أمر جيد”.

وحول زياراته المقبلة إلى القاهرة وعَمّان، شدد الرجوب على أن القيادة الفلسطينية تحمل معها نفس الرسالة، وبنفس الصيغة، وقال: “نحن لسنا جزءاً من التجاذبات الموجودة في الإقليم، وسنتصدى لأي خروج عن الإجماع العربي، ومتمسكون بالإجماع العربي وبالمبادرة العربية”.

وقال أمين سر حركة فتح أن المعركة الفلسطينية مع الاحتلال. وقال: “تصعيد صدامنا مع الاحتلال سيكون له ارتدادات على شعوبنا العربية لمحاصرة من انهار واستسلم”.

وكشف المسؤول الفلسطيني عن وجود جهد أمريكي إسرائيلي لإفشال أي وحدة فلسطينية، تساندها أطراف عربية، قال عنها إنها للأسف تتعاطى مع القضية الفلسطينية بعيون ومصالح أمريكا وإسرائيل” (في إشارة إلى الإمارات والبحرين وداعميهما في المنطقة).

لكنه استطرد أن “إرادتنا أقوى وصمودنا وإصرارنا وعظمة شعبنا ستهزم هؤلاء، وستنتصر إرادة الحق والعدل الفلسطينية”.