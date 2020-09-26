ترامب يخوض الانتخابات الرئاسية بذهنية انقلابية ويهدد بان الفائز فيها قد لا يُعرف قبل عدة اشهر/ فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة إن الأمريكيين قد لا يعرفون الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل عدة أشهر بسبب الخلافات حول بطاقات الاقتراع بالبريد.

وفي حديثه أمام تجمع حاشد في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا، قال ترامب إنه يفضل معرفة ما إذا كان قد فاز أو خسر بسرعة، بدلا من انتظار بطاقات الاقتراع البريدية.

وأضاف: “أحب مشاهدة التلفزيون ومعرفة الفائز .. قد لا تسمعون ذلك قبل شهور، لأن هذه فوضى”.

وقال ترامب “من غير المرجح أن تسمع فائزا في تلك الليلة. يمكن أن أكون في المقدمة وبعد ذلك سيستمرون في الحصول على بطاقات الاقتراع …. لأنهم الآن يقولون إن بطاقات الاقتراع يمكن أن تأتي متأخرة”.

وتظهر استطلاعات للرأي أن عددا من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين يعتزمون التصويت عبر البريد لتجنب التعرض للإصابة بكوفيد-19 في أماكن الاقتراع المزدحمة.

ورفض ترامب في الأيام الأخيرة الالتزام بتسليم السلطة سلميا إذا خسر الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن وقال إنه يتوقع أن تعلن المحكمة العليا الفائز.

وسمحت أحكام قضائية هذا الشهر للمسؤولين في الولايات المتأرجحة في ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن ونورث كارولاينا بفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني طالما تم إرسالها في يوم الانتخابات.