وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 96 حالة و4 وفيات و850 اصابة بالكورونا 830 منها محلية ليصبح العدد الكلي8061
أهم العناوين
جرينتش+2 10:23
“العمل الاسلامي” ينظم وقفات احتجاجية رفضا للتطبيع مع العدو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني